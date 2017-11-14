Salih Tuna: AKP’li murailer, AK Parti’li çileşkeşlere yukarıdan bakıyor

“Muhalif müptezeller” böyle de “AKP’li mürailer” (iki yüzlü) farklı mı ki?

Erdoğan’ın toplumdaki prestiji üzerinden her nasılsa tuttukları mevki ve makamlarda yan gelmiş yatıyorlar.

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Mirasyediler gibi.

AK Partili çilekeşlere de yukardan bakıyorlar.

En büyük maharetleri Erdoğan’ın yanındaymış gibi görünmeyi bir şekilde başarıyor olmaları.

Lakin…

Erdoğan’ın yanında kim pazarlıksız ve karşılıksız duruyorsa da sinsice hedefe koyuyorlar.

Müptezel muhalifler çıkarları için “Erdoğan nefretini” kullanıyorlar;

AKP’li mürailer de Erdoğan sevgisini.

“Nefret” ve “sevgi” üzerinden çalışan bir “mekanizmadır” bu!

Müptezellerle mürailerin birbirini tamamladığı, birbirine teminat olduğu bir mekanizma…

Kutuplaşma devam ettiği sürece de bu mekanizma deşifre olmaz.

Salih Tuna’nın yazısı