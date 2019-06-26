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Yaramazlara biraz batar!

Salih Tuna: AK Parti’nin ciddi şekilde silkinmeye ihtiyacı vardı

Şaşacaksınız ama söyleyeyim: AK Parti mahut seçim sonuçları sayesinde geleceğini garantiye alma fırsatını ele geçirmiştir.

AK Parti’nin ciddi bir şekilde silkinmeye ihtiyacı vardı.

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Öyle 15 – 20 bin oy farkıyla kaybetmiş veya kazanmış olsaydı meseleleri adamakıllı teşrih masasına yatırmayacak, palyatif çözümlerle öteleyecekti.
Öteleyince de kuvvetle muhtemel merkezi iktidarı ilk seçimde kaybedecekti.

Unutmayın, rakibiniz stratejik hareket ediyorsa, tuluat yaparak cevap veremezsiniz.

Rakibinizin hamlelerini daha önceden öngörüp hareket etmelisiniz.
Bunun için de ‘ortak aklı’ her daim devreye sokmalısınız.

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Eleştirel mekanizmayı çeperlere atmak yerine içe çekerek düşünsel zenginlik üretmelisiniz.

Sakın ola AKP’li fırıldakların ve sinsilerin eleştirisinden bahsettiğimi sanmayın

Salih Tuna’nın yazısı

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