Salih Tuna: 28 Şubat’ta hunharca saldırmasaydılar hiçbir güç Türk ordusuna ‘kumpas’a cesaret edemezdi

Susurluk kazasıyla derin devletin kirli çamaşırları ortaya saçıldı.

Biz “temiz toplum” rüyaları görürken, Fetullah’ın rüyasının gerçekleşmesi için yapı taşları döşeniyordu.

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Meral Akşener’in “hizmetlerini” tee o yıllardan hatırlıyoruz.

Ardından da 28 Şubat geldi.

Sonradan anlaşıldı ki o “irtica” heyulası veya o “çağdaş uygarlık düzeyi” mavalları işin kamuflajından ibaretti.

Meğer, 28 Şubat deyince akla gelen Müslim Gündüz-Fadime Şahin vakası bile FETÖkulli kurgusuydu.

Hrant Dink cinayeti Ergenekon ve Balyoz kumpasına uluslararası meşruiyet sağlamak içindi. Vaktiyle yazmıştım, yineleyeyim: “Bu milletin mana iklimine 28 Şubat’ta hunharca saldırmasaydılar, bu millete rağmen hiçbir güç Türk ordusuna ‘kumpas’ kurmaya cesaret edemezdi…”

Salih Tuna’nın yazısı