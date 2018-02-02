Salih Müslim: Elimizde uzun menzilli roket yok

Demokratik Birlik Partisi (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim, Kilis ve Reyhanlı’ya düşen roketlerin kendileriyle ilgisi olmadığını, ellerinde uzun menzilli roket bulunmadığını iddia etti.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı 20 Ocak’tan itibaren Kilis şehir merkezine 23 roket, Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 32 roket ve bir havan mermisi düştü. Saldırılarda, 5 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.

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Amerika’nın Sesi Kürtçe servisine konuşan Müslim, Afrin halkının TSK’nın yürüttüğü harekat karşısında kendini savunacağını belirtti.

Müslim şöyle konuştu: “Beş yıldır kuşatma altındayız. Afrin’den herhangi bir kurşun sıkılmış mıdır, tek bir top atılmış mıdır? Elimizde uzun menzilli roket yok.”

Sahadaki durumun Türkiye medyasında aktarıldığı gibi olmadığını da iddia eden Müslim, taktiksel olarak geri çekilmelerin olduğu mesajını verdi. Müslim ayrıca, Afrin’in gerçek sahiplerinin, Afrin’i savunanlar olduğunu da söyledi.