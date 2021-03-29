Salgınla mücadelede yeni önlemler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgınla mücadelede yeni önlemleri duyurdu.

Fotoğraf: AA

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında şunları söyledi:

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-Tüm gelişmeleri değerlendirdik. Aşılamada 15 milyona ulaşmanın etkilerine sahada görmeye başladı.

-Vaka sayıları artsa da yatan ve yoğun bakım sayıları artmıyor.

-Vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle mevcut önlemleri gözden geçirdik.

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-Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.

-Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır (Risk haritası ilk açıklandığında sayı 17’ydi).

Erdoğan yeni önlemleri şöyle açıkladı:

-Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

-Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

-Lokanta ve kafe gibi işletmeler tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışmaya devam edecek.

Ramazan ayı ay boyunca ülke genelinde alınacak önlemler şöyle:

-Hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

-Lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

-Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

Kabine, Erdoğan başkanlığında 16:00’da toplandı. Toplantı üç buçuk saat sürdü.

Toplantı öncesinde ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte tırmanışa geçen ‘corona’ vakalarına karşı ‘sert tedbirler’ getirilebileceği bildirilmişti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di. Sayı 27 Mart’ta 30 bin 21’e ulaştı. Son olarak dünkü sayı 29 bin 58’di.

Reuters’e konuşan bir yetkili şunları söylemişti: “Son günlerde vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir” demişti,

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, “Harita güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanısıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz” demişti.