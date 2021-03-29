Salgınla mücadelede ‘sert tedbirler’ gelebilir

‘Kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte tırmanışa geçen ‘corona’ vakalarına karşı ‘sert tedbirler’ getirilebileceği bildirildi.

Kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanabilir. Saat 15:00’te başlayacak toplantıda, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun son toplantısındaki kararlar ele alınacak.

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10 binin altından 30 binin üstüne

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di. Sayı 27 Mart’ta 30 bin 21’e ulaştı. Son olarak dünkü sayı 29 bin 58’di.

Hafta sonu ve Ramazan’a yönelik

Reuters’e konuşan bir yetkili, “Son günlerde vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları maalesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir” dedi.

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, “Harita güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanısıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz” dedi.

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Kabinede ayrıca, ekonomi Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi konularının da ele alınması planlanıyor.

Erdoğan’ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.