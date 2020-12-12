Salgınla birlikte ‘intikam pornosu’ mağdurları iki kat arttı

Britanya’da ‘intikam pornosu‘ yardım hattına başvuranların sayısı salgın süresince çok arttı.

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Hükümet tarafından fonlanan yardım hattının verilerine göre marttan bu yana bildirilen vaka sayısı iki katına çıktı. Şubatta 162 arama gelen hatta, kasımda ihbar sayısı 326’ya yükseldi.

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Salgın boyunca her ay yeni bir ihbar rekoru kaydedilen hatta, kasım rakamları tahmin edilenden de yüzde 42 daha fazla oldu.

Karşı tarafın rızası olmadan cinsel içerikli fotoğtaf ya da videolarının online ya da offline olarak paylaşmak anlamına gelen ‘intikam pornosu‘, ülkede 2015’ten bu yana suç sayılıyor. Bu suçu işleyenler iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

‘Arayanların yüzde 4’ü intiharı düşünüyor’

Hattın yöneticisi David Wright salgın nedeniyle kapanmanın bu artışta büyük etkisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “İnsanlar artık evde ve internette daha fazla vakit geçiriyor. Arkadaşlık uygulamalarını kullanma eğilimi arttı. Eve kapanmadan kaynaklanan izolasyon, insanların daha çok online ilişkilere yönelmesi anlamına geliyor. Bu durum zaman zaman cinsel içerikle tehdide dönüşebiliyor. Bizi arayanların yüzde dördü intiharı düşünüyor. Bu da ‘intikam pornosu’nun yarattığı stresi ve üzüntüyü gösteriyor.”