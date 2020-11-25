Salgınla birlikte evdeki dezenfektanlar nedeniyle zehirlenen çocuk sayısı arttı

ABD’de uzmanlar salgın nedeniyle bol miktarda dezenfektan ve hijyen ürünleri kullanımının, çocukları evde zehirli maddelere daha çok maruz bıraktığını söyleyerek uyardı.

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Zehir Kontrol Merkezleri Birliği ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre salgının başından beri kazara zehirlenme vakaları arttı. Ocak başından 2 Ağustos’a kadar geçen sürede merkezlere 21 bin 27 el temizleme jeline maruz kalma vakası bildirildi.

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Geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 70’lik bir artış söz konusu.

Çocuk güvenliği örgütü Safe Kids Worldwide’da program direktörü Emily Samuel, yükselişi evde dezenfektan maddesi kullanımındaki artışa bağladı.

Samuel ayrıca birçok anne-babanın bir yanda evde çalışmak bir yandan kreş ve okulların kapalı olması nedeniyle çocuklara bakmak arasında denge kurmaya çalıştığını ifade etti.

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Samuel, bu tür vakaların önlenmesi için bu tür ürünlerin lavabonun altı, tezgahın üstü gibi çocukların ulaşabileceği yerlerde tutulmamasını ve ürünlerin orijinal şişelerinde saklanmasını önerdi. Ayrıca zehir danışma merkezlerinin numarasını telefonlara kaydedilmesi tavsiyesinde bulundu.