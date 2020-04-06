Salgının yavaşlayacağı umudu ABD borsalarını yükseltti

ABD borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin yeni tip corona virüsü salgınından en çok etkilenen bazı eyaletlerindeki sağlık krizinin düzelmesiyle ilgili umutlu ifadeleri sonrası açılışta yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Dow Jones endeksi açılışta yüzde 3.05 artış ile 21,693.63 seviyesine gelirken, S&P 500 yüzde 3.60 yükselerek 2,578.28 seviyesine geldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 3.89 artış ile 7,660.17 seviyesine çıktı.

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Salgının ABD istihdamındaki 113 aylık genişlemeyi sona erdirmesi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularını 6.65 milyonluk rekor seviyeye çıkartması sonrası Wall Street’in ana endeksleri cuma günü yüzde 1.5’ten fazla düşmüştü.

New York’taki Great Hill Capital LLC şirketinin yöneticilerinden Thomas Hayes, “Bölgedeki yaşayan yöneticilerin yönettikleri sermayenin miktarı düşünüldüğünde, New York şehrindeki istikrar emareleri muhtemelen en önemli şey” dedi.

S&P 500 endeksi, şubat ortasındaki rekor seviyelerini gördükten sonra bugüne kadar yüzde 26 düşüşle 7 trilyon dolarlık kayıp gösterdi.

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Ülkede şu ana kadar 39 bin 131 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 689.