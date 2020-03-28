Salgının patlak verdiği Wuhan hayata dönüyor

Küresel salgına neden olan corona virüsünün ortaya çıktığı yerde, Çin’in Hubey eyaletinin başkenti Wuhan’da, hayat normale dönüyor.

Geçen aralık ayında, canlı hayvan pazarından yayıldığı belirlenen virüsten kaynaklanan salgının başladığı kentte yaşayanların belleklerinden kazınmayacak acılar ve zorlukların unutulması zor. Ancak Wuhan, en azından fiziki koşullar açısından kademeli olarak ‘rutinine’ dönüyor. Aylardır taktıkları maskeler ise en azından bir süre daha günlük yaşamlarının parçası olmaya devam edeceğe benziyor.

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Fotoğraflar: Reuters

Ocak ortasından beri iki aydır izole olan kentte dün akşam çok sayıda yol trafiğe açıldı. Bugün ise tren istasyonunda günlerdir ilk kez hayat belirtisi vardı. Gidişlere henüz izin verilmiyor ancak gelişlere izin verildi ve binlerce kişi kente gitti. Gidenler, cep telefonlarındaki, sağlıklı olduklarına işaret eden yeşil kodu göstermek kaydıyla kente ayak basabildi.

50 bini aşkın vakanın kayda geçtiği kentte alınan katı önlemlerin esnetilmeye başlamasının nedeni vaka sayısının ciddi anlamda düşmüş olması. Hastalık nedeniyle 3 bine yakın kişinin öldüğü Hubey eyaletinde bugün açıklanan verilere göre 54 yeni vaka var. Bunların hepsi yurt dışından eyalete giden kişiler. Çin, bu nedenle, hafta içinde, ikinci bir dalganın önünü kesmek amacıyla, ‘dışarıdan gelenlere’ geçici olarak sınırılarını kapattı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, merkeze uzak yerleşim birimleriyle temasın kesilmesi için yolların kapandığı kentin dünyadan izole halde yaşayan 11 milyonluk nüfusu için bir ‘normalleşme’ belirtisi de bugün metro seferlerinin başlamış olması (üstte). Yetkililer, 17 istasyona seferlerin başladığını duyurdu.

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Salgın başladığında doğup büyüdüğü Wuhan’da olmayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle ailesinden uzakta kalan 19 yaşındaki öğrenci Guo Liangkai, “Üç aydır ailemi göremiyordum. Bugün trenle geldim. Onları yeniden görebildilğim için çok mutluyum. Ancak şimdilik sarılmadık” diyerek duygularını ifade etti.

Yetkililer, trenle kentten ayrılma konusundaki yasağın 8 Nisan’da kaldırılacağını, kısa süre içinde iç hat uçuşlarının da başlayacağını söyledi.