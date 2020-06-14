Salgının kaynağı Çin’de iki ay sonra en yüksek vaka sayısı

Çin’de son iki ayın en yüksek corona virüsü vaka sayısı görüldü.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son 24 saatte 19’u yurt dışı kaynaklı 57 Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

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Bu, 89 vakanın saptandığı 14 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülke içi kaynaklı vakaların 36’sı başkent Pekin’de, diğer ikisi Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, Şanghay ve Çongçing kentinde birer yurt dışı kaynaklı vaka görüldü.

Sağlık Komisyonu Covid-19 nedeniyle can kaybının olmadığı bilgisini paylaştı.

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Toplam vaka sayısının 83 bin 132’ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Pekin’de de bir tarım ürünleri pazarı kapatılmıştı.