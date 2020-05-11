Salgından ötürü ertelenen Roland Garros seyircisiz oynanabilir

Fransız Tenis Federasyonu (FFT) başkanı, Covid-19 salgınından ötürü ertelenen Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın (Roland Garros) seyircisiz oynanma ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

FFT, mart ayında normalde 24 Mayıs – 7 Haziran arasında düzenlenecek müsabakaları salgından ötürü 20 Eylül – 4 Ekim tarihlerine ertelemişti.

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‘Her ihtimali göz önünde bulundurduklarını’ belirten FFT Başkanı Bernard Giudicelli, Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche’a açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Müsabakaları seyircisiz düzenlemek, televizyon yayın hakları ve partnerliklere katkısıyla ekonomiyi canlandırabilir. Bunu da düşünmek lazım.”

Wimbledon Açık Tenis Turnuvası da salgından ötürü ertelenmişti. Ağustosun son haftası düzenlenmesi planlanan Amerikan Açık’ın durumu ise henüz netleşmedi.