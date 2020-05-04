Salgından kaçmak için Wuhan’dan Britanya’ya döndü: Keşke dönmeseydim şimdi de burada virüs var

Çin’in, corona virüsünün çıkış noktası olan Wuhan kentinde yaşayan ve ocak sonunda ülkesine dönen Britanyalı Matt Raw geldiğine pişman olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Press Association

Cheshire bölgesinde yaşayan Raw, “Geldikten sonra 14 gün süreyle karantinaya alındık sonra eve döndük. Geldiğimizde burada salgın yoktu. Virüsten kaçmak için geldik ama bu sefer de burada yakalandık. Şimdi Wuhan’da hayat normale döndü burada durum kötü” dedi.

Reklam

Çin’in virüsün yayılmasını engellemek için Britanya’ya kıyasla daha doğru adımlar attığını, eşi Ying ve annesi Hazel’la 83 Britanya vatandaşının geitrildiği uçakla Çin’den geldiğini anlatan Raw şöyle devam etti:

“Wuhan’daki arkadaşlarım normal hayatlarına döndüler. Hala önlem alıyorlar ama tecritten kurtuldular. Oradayken, ‘Wuhan’da kalacağıma Britanya’da karantinada olurum daha iyi’ diye düşündüm ama hataymış. Şimdi öyle düşünmüyorum. Keşke gelmeseydik. “

Raw, Covid-19 aşısı bulunanan kadar Çin’e dönmeyeceğinin de altını çizdi.