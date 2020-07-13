Salgında ziyaret yasağı geldi; Alzheimer hastası eşinin kaldığı merkezde bulaşıkçı olarak işe başladı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Mary Daniel, salgın nedeniyle ziyaret yasağı gelince, Alzheimer hastası kocasını görebilmek amacıyla onun yaşamını sürdürdüğü merkezde bulaşıkçı olarak işe başladı.

Fotoğraf: CNN International

57 yaşıdaki Daniel, salgın öncesinde, 66 yaşındaki Steve Daniel’i her gün ziyaret ediyordu; akşamları onunla TV izleyip yatırdıkdan sonra Jacksonville kentindeki destekli yaşam merkezinden ayrılıyordu. Ancak mart ayında, Covid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı geldi.

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İkili, 114 gün ayrı kaldıktan sonra Mary Daniel, merkezden iş teklifi aldı. Yarı zamanlı bulaşıkçılık teklifini hiç düşünmeden kabul eden Daniel, 3 Temmuz’da işe başladı.

Başta Covid-19 olmak üzere çok sayıda test yaptırdığını söyleyen Daniel şu ifadeleri kullandı: “Her gün beni görmeye alışıktı, birden bire ortadan kayboldum. Görüşemediğimiz süreçte Steve için kaygılandım ve onu çok özledim. Facetime üzerinden iletişim kurmayı denedim ama pek başarılı olamadım.”

İş teklifi aldığında, “Şimdiye kadar sahip olduğunuz en iyi bulaşıkçı olacağım. Steve’in yanında olmam lazım” dediğini anlatan Daniel şöyle devam etti: “Beni günler sonra görünce maskeli olmama rağmen tanıdı ve gülümsedi. Adımı söyledi ve bana sarıldı. İkimiz de ağladık. Her normal bulaşıkçı gibi bulaşıkları yıkıyorum, mutfağı topluyor yerlerini siliyorum. Eşimin yanında olmak için her şeyi yaparım.”

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Steve Daniel’in kaldığı, Rosecastle at Deerwood adlı merkezin müdürü Kelley Withrow ise şu ifadeleri kullandı: “Salgın sürecinde alınan önlemler kapsamındaki kısıtlamalar, burada yatanlar ve ailelerin hayatını zorlaştırdı. Bu nedenle Mary örneğinde olduğu gibi yaratıcı çözümler üretmeye çabaladık. İkisinin her gün görüşmeye alışık olduğunu biliyoruz. Mary işini çok iyi yapıyor. Ayrıca, o burada çalışmaya başladığından beri Steve’de de olumlu etkilerini göriyoruz. “

Florida’da bakımevleri ve destekli yaşam merkezlerinin aralarında olduğu kurumlara mart ayında getirilen ziyaretçi yasağı geçen hafta 60 gün daha uzatılmıştı.