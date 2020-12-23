Salgında yeni yıl tatili: Havalimanında lüks çadırlarda kamp

Singapur’daki Changi Havalimanı, pandemi nedeniyle yeni yıl tatili yapamayanlara ilginç bir alternatif sunuyor: Lüks kamp.
Dünyanın en büyük kapalı alan şelalesiyle ünlü havalimanında kampın lüks hali ‘glamping‘ çadırlarında bir gece konaklamanın bedeli 269 dolar (2 bin lira).
Çadırlarda kalan müşteriler havalimanındaki indirimli mağazalardan alışveriş yapabiliyor.
Çadırlar 28 Aralık tarihine kadar rezervasyonların dolu olmasını, salgın nedeniyle insanların seyahat etmeye hasret kaldığının göstergesi olarak yorumlandı.