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Yaramazlara biraz batar!

Salgında yeni yıl tatili: Havalimanında lüks çadırlarda kamp

Singapur’daki Changi Havalimanı, pandemi nedeniyle yeni yıl tatili yapamayanlara ilginç bir alternatif sunuyor: Lüks kamp.

Fotoğraflar: Reuters

Dünyanın en büyük kapalı alan şelalesiyle ünlü havalimanında kampın lüks hali ‘glamping‘ çadırlarında bir gece konaklamanın bedeli 269 dolar (2 bin lira).

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Çadırlarda kalan müşteriler havalimanındaki indirimli mağazalardan alışveriş yapabiliyor.

Çadırlar 28 Aralık tarihine kadar rezervasyonların dolu olmasını, salgın nedeniyle insanların seyahat etmeye hasret kaldığının göstergesi olarak yorumlandı.

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