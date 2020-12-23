Salgında yeni yıl tatili: Havalimanında lüks çadırlarda kamp

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyaretini savundu. Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.