Salgında oturduğun yerden seyahat: Başkalarının pencerelerinden dünyayı keşfedin

Covid-19 salgını sonrası özellikle uluslararası seyahatin anılarda kaldığı bu dönemde Window Swap projesi dünyanın farklı yerlerinden pencerelerle online seyahate çıkarıyor.

Evinde sıkışıp kalanlara en azından bir manzara değişikliği vadeden proje için dünyanın dört bir yanında kullanıcılar evlerinin penceresinden videolar çekip gönderiyor.

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Bu sayede evinizden Michigan’dan birinin penceresinden görünen yansımaları, Honolulu’da esen meltemle dans eden ağaçları, Londra’nın kalabalık bir caddesindeki meşhur kırmızı otobüsleri izleyebiliyorsunuz.

İstanbul’dan da Başakşehir manzarası sitede yer alıyor.

Projeyi Singapur’da yaşayan Sonali Ranjit ve Vaishnav Balasubramaniam hayata geçirdi. Karantina döneminde yakın arkadaşlarından pencerelerinden görünen manzaranın fotoğrafını paylaşmasını istediler. Haziranda projeyi genişletip insanlardan 10 dakikalık yatay videolar göndermelerini istediler ve bu videoları web sitesine yüklediler. O zamandan beri iki arkadaşa onlarca ülkeden yüzlerce video ulaştı.

Tek tıkla başka bir ülkede pencere açılabilen sitede videolar sesli olduğu için manzarayı izlerken dinlemek de mümkün.

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Ranjit projeyle ilgili “Gezegenimizi yeniden bilinçli şekilde keşfedebileceğimiz günler gelene kadar seyahat etme şeklimiz böyle olacak galiba, hareket etmeden” dedi.