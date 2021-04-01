Salgında ölen sağlıkçılara saygı duruşu

Bugün, Türkiye’nin her yerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Fotoğraflar: TTB

Türk Tabipleri Birliği (TTB) pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarının simgesine dönüşen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan’ı ‘COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü’ olarak belirlemişti.

Reklam

TTB’nin kararı ve çağrısı doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde sağlık kurumları önünde anma etkinlikleri ve basın açıklamaları yapıldı. Etkinliklerde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve karanfiller taşındı, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması talebi bir kez daha dillendirildi.

‘Yönetilemeyen bir pandemide yurttaşların sözü olmaya çalıştık’

Anma etkinliklerindeki açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Güzel günleri görebilme umuduyla var gücümüzle çalıştığımız pandemi sürecinin bir yılını geride bıraktık. Mesleğimizin getirdiği sorumluluk ve yaşanabilir bir dünya umuduyla canla başla çalışırken değerli meslektaşlarımızı kaybettik ve sonsuzluğa uğurladık.

Yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde söylenmeyenleri söyleyerek, saklananları açığa çıkararak, toplumun ihtiyaçlarını talep ederek yurttaşların sözü olmaya çalıştık. Tüm bunları yaparken nitelikli koruyucu ekipman sağlanmayan, uzun mesai saatlerinde, kötü çalışma ortamlarında, hukuksuzca izin ve istifa hakları yasaklanan meslektaşlarımızın sesi olmak için çaba gösterdik.”

Reklam

‘Yönetilemeyen pandeminin suçu vatandaşa yükü sağlık çalışanlarına’

‘Yönetilemeyen pandeminin suçunun vatandaşa, yükünün sağlık çalışanlarına yüklendiği’ kaydedilen açıklama şöyle devam etti: “140 binin üzerinde sağlık çalışanı hasta olurken 391 sağlık çalışanını kaybettik. Ancak ses olmaya devam ediyoruz. Daha fazla hastalanmamak, ölmemek için sesimizi daha da yükseltmeye, yitirdiğimiz meslektaşlarımız için Covid-19’un meslek hastalığı sayılması adına mücadelemize devam edeceğiz.

Meslek hayatları boyunca gösterdikleri özverinin kat be katını pandemi döneminde gösteren, pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline gelen, Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettiğimiz 1 Nisan gününü TTB 72. Kongresi’nde aldığımız karar ile ‘Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü’ olarak belirlemiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını asla unutmayacağız, onları toprağa değil sonsuzluğa uğurladığımızı her 1 Nisan’da belirtmeyi sürdüreceğiz.”