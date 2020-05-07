Salgında market alışverişi arttı: Migros’un ilk çeyrekteki satışı yüzde 31 yükseldi

Yurt çapında 2 binin üzerinde mağazası bulunan Migros, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik artışla 6 milyar 43 milyon liralık satış yaptı.

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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, aynı dönemdeki finansal borçların yüzde 7’lik azalmayla 4.42 milyar, net borcun ise yüzde 40 düşüşle 1.87 milyar liraya gerilediği kaydedildi.

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Şirket, bu yıl için satış büyümesi beklentisini ise yüzde 19-21 olarak yukarı revize ederken, 2020’de 400 milyon lira yatırım ve 120 yeni mağaza açma hedefini değiştirmedi.

İlk kez 11 Mart’ta vaka görülmesinin ardından vatandaşlar salgın nedeniyle birçok harcamasını kısıtlarken, market alışverişlerinde artış olmuştu.