Salgında mahsur kalan göçmen işçiler eve dönerken raylarda uyuya kaldı; üstlerinden yük treni geçti: 16 kişi öldü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, raylarda uyuyan göçmen işçilerin üzerinden yük treni geçti. 16 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin bir eyaletinden diğerine giden binlerce işçi Covid-19 salgını nedeniyle seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması gelince evlerine dönmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalmıştı. Kırsal kesimden kente giden işçilerin bir kısmı ise çalışmak için bulundukları yerde kalmıştı.

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Hindistan hükümeti onları köylerine döndürmek için tren ve otobüs seferleri başlattı.

Aurangabad kentinden o trenlerden birine binmek isteyen bir grup işçi raylarda uyuya kaldı. Demiryolu işletmesi, işçilerin kentteki istasyona ulaşmak için 36 kilometre yürüdüklerini, bitap düştüklerini ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendilerini alacak trenin dışında bir trenin çalışmadığını düşünerek raylarda uyuduklarını açıkladı.

Ülkede, 24 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Bu ay başında kısıtlamalarda esnemeye gidileceği duyurulmuştu.