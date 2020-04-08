Salgın tedbirlerini hafifletecek ülkeler takvimlerini belirledi

Türkiye dahil birçok ülke salgının henüz başındayken ve vaka sayılarındaki artış endişe verici şekilde devam ederken, bazı ülkelerin salgın tedbirlerini hafifletme planları hazır.

Fotoğraf: Reuters

Avusturya

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz iki gün önce 12 Nisan’daki Paskalya Bayramı’ndan sonra ülkedeki dükkanların ve alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılmaya başlayacağını duyurmuştu.

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Ülkede küçük dükkanlar, hobi ve bahçecilik dükkanları 14 Nisan’da yeniden açılacak. Diğer bütün mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaförlerin de 1 Mayıs’ta açılacağı duyurulurken, restoranlar ve oteller için en erken açılış tarihi mayıs ortası olarak belirlendi. Evde eğitime mayıs ortasına kadar devam edilecek. Haziran sonunda kadar büyük etkinlik düzenlenmeyecek.

Ülkede 243’ü ölümlü olmak üzere 12 bin 639 vaka görüldü.

Almanya

Dün Almanya’nın 19 Nisan sonrasında tecrit uygulamalarının bir kısmını sona erdirme planları açıklandı. Bu kapsamda, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu, halka açık toplantılarda sınırlamalar ve enfeksiyonun hızlı takibi de dahil olmak üzere önlemler içeren bir liste hazırlandı.

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Taslak eylem planında yer alan önerilere göre, kamu yaşamı kademeli olarak normale dönse bile alınan önlemlerin virüsün bulaşma çarpanının 1’in altında kalmasını sağlayacak yeterlilikte olması gerekiyor.

Ülkede bugüne kadar 107 bin 603 vaka görülürken ölü sayısı 2 bin 16.

Danimarka

Danimarka’da tedbirleri kademeli olarak kaldırmada ilk adım olarak 15 Nisan’da okullar yeniden açılacak.

10 kişiden fazla bir araya gelmek de dahil kalan bütün kısıtlamalar 10 Mayıs’a kadar devam edecek. Daha geniş çaplı toplanmalar için yasaksa ağustos ayına kadar sürecek.

Üç haftadır tecritte olan ülkede ‘corona’dan kaynaklanan hastaneye yatış ve ölü sayıları geçen haftadan itibaren dengelendi oldu. Avrupa’da ilk tedbirleri başlatan ülke olan Danimarka’da başbakan Mette Frederiksen ipte yürüyen cambaz benzetmesi yaparak “Çok uzun süre durursak düşebiliriz, çok hızlı gidersek de düşeriz. O yüzden her seferinde dikkatli şekilde tek bir adım atmalıyız” dedi.

Ülkede 11 Mart’ta neredeyse bütün sınırlarla beraber okullar, restoran ve kafeler, spor salonları kapatılmıştı. Vaka sayısı bugün itibariyle 5 bin 266, ölü sayısı ise 203.

Çekya

12 Mart’ta OHAL ilan eden Çekya’da tedbirleri gevşeteceiğini açıkladı. İlk olarak hobi ve inşaat gereçleri satan dükkanlar açılacak. Koşu, bisiklete binmek gibi insanların br araya gelmediği çaık hava sporlarına izi verilecek. Paskalya hafta sonundan sonra diğer dükkanlarından açılması bekleniyor.

Mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmaay devam edeceği ülkede 14 nisan sonrası yurt dışına çıkış tedbirleri de hafifletilecek. Makul bir gerekçesi olanlar dönüşte 14 gün karantinada kalmak şartıyla yurt dışına çıkabilecek.

Bu arada genel nüfus üzerinde virüsün etkisini gözlemlemek için testler yapılmaya devam edecek. Ülkede bugüne kadar 5 bin 17 vaka, 88 ölüm yaşandı.

İran

İran’da 11 Nisan’dan itibaren tebdirler gevşetilmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani düşük riskli iş yerlerinin açılmasına izin vereceklerini açıkladı. Bu gruba hangi iş yerlerinin dahil olduğu henüz netleşmedi.

Salgın merkezi olan Tahran dışındaki hükümet çalışanlarının üçte ikisi işine dönecek.

Okullar, sosyal, kültürel, spor aktiviteleri ve dini faaliyeler gibi yüksek risk grubuna giren yasaklar 18 nisan’a kadar devam edecek.

Ülkede bugüne kadar 3 bin 872 ölüm, 62 bin 589 vaka görüldü.



