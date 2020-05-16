Salgın sürecinde, çalışma hayatıyla ilgili hizmet veren ALO 170’e 6.4 milyon çağrı geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca corona virüsünü Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte ALO 170’e 6.4 milyon, ALO 183’e 582 bin 750, ALO 144’e 637 bin 255 çağrı geldiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre 11 Mart’tan sonra iletişim merkezlerine gelen telefonların sayısı arttı.

Reklam

Çalışma hayatına ilişkin sorularının iletildiği ALO 170’e yıl içerisinde toplam 9 milyon çağrı gelirken, çağrıların 6.4 milyonu 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte geldi. Kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetler konularının yöneltildiği ALO 183’e yıl başından beri gelen 786 bin 310 çağrıdan 582 bin 750’si aynı dönem içerisinde kayda geçti.

Sosyal yardımlar konusunda soruların yanıtlandığı ALO 144’ü ise bu yıl arayan 1 milyon 476 bin 533 kişiden 637 bin 255’i bu süreçte iletişim hattına başvurdu.

Sanal ortamda soru yönelten de oldu. Bu yıl bakanlığa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan 530 bin talebin 463 bini aynı süreçte kaydedildi. E-devlet kanalından gelen 1 milyon 330 bin 559 talepten 1 milyon 265 bin 512’si de Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasından sonra iletildi.