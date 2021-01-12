Salgın sonrası Amsterdam planı yapanlara: Turistlere ‘coffee shop’ yasağı geliyor

Hollanda’nın başkenti Amsterdam yasal şekilde marihuana satın alınabilen ünlü ‘coffee shop‘larınını turistlere yasaklamayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, şehrin 166 coffee shop’unu turistlere yasaklayacak teklifi sundu.

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Söz konusu dükkanların yalnızca Hollanda’da yaşayanlar için hizmet etmesini öngören düzenleme organize suçları ve ‘uyuşturucu turizmi’ni azaltmaya yönelik planın bir parçası.

Önümüzdeki yıl uygulamaya geçmesi beklenen düzenleme polis ve savcıların da desteğini almış durumda.

Hükümetin yaptığı araştırmata göre Amsterdam’ı ziyaret eden turistleri yüzde 58’i marihuana kullanmak için geliyor.

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Belediye başkanı Amsterdam’a turistleri çekmek istediklerini ancak bunun şehrin zenginliği, güzelliği ve kültürel kurumları için olmasını dilediklerini belirterek, hint keneviri pazarının fazla büyük olduğunu ve organize suçlarla bağlantısı olduğunu dile getirdi.

Halsema, coffee shop sahipleri danışma ve geçiş sürecine ihityaç duyulacağından düzenlemenin uygulamaya geçmesinin aylar süreceğini belirtti.

Marihuana, Hollanda’da teknik olarak yasa dışı ancak 1976’da tolerans politikası adı altında beş gramın altında bulundurmaya izin verildi. Üretimi hala yasak olan ürünün coffee shop’larda satılmasına izin veriliyor.