Diken

Yaramazlara biraz batar!

Salgın nedeniyle ziyaret edemediği eşinin yattığı hastanenin önünde serenat yaptı

İtalya’da, hastanede tedavi gören eşini Covid-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ziyaret edemeyen 81 yaşındaki Stefano Bozzini çareyi ona serenat yapmakta buldu.

Fotoğraf: CNN International

Vakaların yükselmesi nedeniyle Bozzini’nin 47 yıllık eşi Carla Sacchi’nin yattığı hastanede ziyaretçi yasağı getirildi.

Reklam

Ülkenin kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesindeki Castel San Giovanni kasabasında yaşayan Bozzini, hastanenin önüne giderek akordeonla eşinin sevdiği aşk şarkılarını çaldı.

Eşi ve iki arkadaşı da onu pencereden dinledi.

Çiftin oğlu Maurizio romantik babasının mini konserini görüntüledi. Bozzini’nin ayağıyla tempo tutup sonunda da eşine el salladığı konserin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sokaktan geçerken onu görenler de “Bravo” diye bağırarak alkışladı.

Reklam

SON HABERLER

Evde ürettiklerini internetten satanlara vergi muafiyeti

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.

JPMorgan da katıldı: Yabancı bankalardan art arda TL tavsiyesi

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, yeni ekonomi yönetiminden gelen politika değişikliği sinyallerine atıfta bulunarak TL için tavsiyesini ‘ağırlık azalt’tan ‘piyasa ağırlığı’na yükseltirken, Merkez Bankası’nın 19 Kasım toplantısında 500 baz puan faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...