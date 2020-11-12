Salgın nedeniyle ziyaret edemediği eşinin yattığı hastanenin önünde serenat yaptı

İtalya’da, hastanede tedavi gören eşini Covid-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ziyaret edemeyen 81 yaşındaki Stefano Bozzini çareyi ona serenat yapmakta buldu.

Fotoğraf: CNN International

Vakaların yükselmesi nedeniyle Bozzini’nin 47 yıllık eşi Carla Sacchi’nin yattığı hastanede ziyaretçi yasağı getirildi.

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Ülkenin kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesindeki Castel San Giovanni kasabasında yaşayan Bozzini, hastanenin önüne giderek akordeonla eşinin sevdiği aşk şarkılarını çaldı.

Eşi ve iki arkadaşı da onu pencereden dinledi.

Çiftin oğlu Maurizio romantik babasının mini konserini görüntüledi. Bozzini’nin ayağıyla tempo tutup sonunda da eşine el salladığı konserin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sokaktan geçerken onu görenler de “Bravo” diye bağırarak alkışladı.