Salgın nedeniyle velayet babaya verilmişti: Karardan dönüldü, çocuk tekrar hemşire annede

Ordu’da boşanma sürecinde Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek beş yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire C.D.’nin itiraz üzerine, Ordu 2’nci Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin babadan alınıp anneye verilmesine hükmetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Baba M.A.D. eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, kronik hastalığı bulunan çocuğunun ‘salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu’ belirterek velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz’da mahkemeye başvurmuştu.

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Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, geçen cuma günü ara bir duruşma açıp Covid-19’un yüksek bulaşıcılığının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” diye hüküm kurmuştu.