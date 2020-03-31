Salgın nedeniyle uçuşlar durdu, sınırlar kapatıldı; Honduras’tan İskoçya’ya 59 saatte dönebildi

İskoç genç, ‘corona’ salgını nedeniyle Orta Amerika ülkesi Honduras’tan ülkesine 59 saatte dönebildi.

Fotoğraf: Flossy Reeves

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yaşayan 18 yaşındaki Flossy Reeves, geçen ağustos ayında gönüllü İngilizce öğretmenliği yapmak için Honduras’a gitti. Salgın üzerine genç kadın 16 Mart’ta ülkesine dönme kararı aldı. Ancak, Honduras, önlem olarak 15 Mart’ta sınırlarını kapattı.

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16 Mart’ta, ders verdiği Lempira’dan bir buçuk saatte başkent Tegucigalpa’ya, oradan da 15 saat süren uçuşla Edinburgh’a dönmeyi planlayan Reeves’in yolculuğu ertelendi ve düşündüğünden çok daha uzun sürdü.

Neredeyse iki buçuk gün süren yolculuğun ilk ayağı 11 saat süren kara yolculuğuyla başkent Tegusigalpa’ya varmaktı: “Özel bir güvenlik şirketinin elemanlarının eşliğinde başkente gittik. Yolda defalarca durdurulduk; araç dezenfekte edildi.”

Reeves, Tegusialpa’dan özel bir uçakla Meksika’nın Toluca kentine uçtu. Uçak, Meksika hava sahasına girince Tapachula kentine indi. Polis ve köpekler, ‘şüpheli madde’ taşınıp taşınmadığını kontrol etmek amacıyla arama yaptı. Tekrar havalanan uçak Meksika’nın başkenti Meksiko’ya indi.

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Üç güne yakın sürdü

Oradan İngiliz Havayolları’yla Britanya’nın başkenti Londra’ya uçan Reeves, bir başka uçakla İskoçya’nın Glasgow kentine uçtu ve kendisini havalimanından alan bir araçla Edinburgh’a götürüldü.

Geçen cuma sabah saat 10:00’da yola çıkan Reeves, iki kara yolculuğu ve dört uçuş içeren 59 saatlik bir yolculuğun arından pazar akşamı saat 21:00’de ailesinin yanındaydı.

Anne-babasına yaklaşmadığını, onlarla kucaklaşmadığını anlatan Reeves, 14 gün süreyle kendisini izole ettiğini söyledi. Honduras’tan ayrılmak zorunda kaldığı için çok üzüldüğünü anlatan Reeves, salgın atlatılınca yeniden gitmeyi çok istediğinin altını çizdi.