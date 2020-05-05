Salgın nedeniyle denizde mahsur kalan Singapurluyu Fiji Donanması kurtardı

Covid-19 salgını nedeniyle üç ülke tarafından karaya ayak basmasına izin verilmediği için üç ay denizde mahsur kalan Singapurlu adamı Fiji Donanması kurtardı.

Fotoğraf: Fiji Donanması

Üç yıllık bir tekne turu planlayan 59 yaşındaki Wong Tetchoong, 2 Şubat’ta ülkesi Singapur’dan yola çıktı. Yola çıktığında ülkesinde virüs olmadığını anlatan Tetchoong, salgının dünyayı sardığını duyunca şubat sonunda tura son vermek istedi. İlk durağı olan Endonezya açıklarındaydı. 28 Şubat’ta karaya çıkmak istedi. Ancak, hava muhalefeti nedeniyle karaya ayak basamadı.

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O tarihten sonra sırasıyla Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Tuvalu’ya doğru seyretti. Üçünün de sınırları salgın nedeniyle kapalıydı, karaya çıkmasına izin verilmedi. Tuvaluluar nezaket göstererek ona yiyecek takviyesi yaptı.

Haftalarca denizde kaldıktan sonra 28 Nisan’da Fiji açıklarına ulaştı. Teknede arıza olduğu için buradan sonra yol alması mümkün görünmüyordu. Fiji’den yardım istedi. O sırada kızı da donanmadaki bazı isimlere babasının hiçbir yerde demirleyemediğini zor durumda olduğunu söyledi. 29 Nisan’da hava kötüydü ama 30 Nisan sabahı Fiji Donanması’ndan bir ekip bulunduğu noktaya gidip onu kurtardı.

“Beni Vuda Marina Yat Limanı’na götürdüler oradan da sağlık kontrolü için hastaneye gittik” diyen Tetchoong sağlığının gayet iyi olduğunu, snırlar açılır açılmaz Fiji’den Singapur’a eşinin ve iki çocuğunun yanına döneceğini söyledi. Fiji’ye ilk defa gittiğini ve çok beğendiğini anlatan Tetchoong bu ülkeye minnettar olduğunun da altını çizdi.

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Fiji Donanması ise iki ülke yetkililerinin temasları sonucunda salgın nedeniyle alınan katı önlemlere rağmen Singapurlu denizciye demir atma ve karaya basması için izin verildiğini açıkladı. Singapur Dışişleri Bakanlığı da vatandaşına sahip çıkan Fiji’ye teşekkür etti.

18 vakanın kayda geçtiği Fiji’de hastalık nedeniyle ölen olmadı; iki haftayı aşkın süredir de yeni vaka görülmedi.