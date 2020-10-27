Diken

Yaramazlara biraz batar!

Salgın nedeniyle ‘bakım hizmeti’ni yerine getirmeyen kreş ücreti iade edecek

Kayseri 1’inci Tüketici Mahkemesi, bir velinin özel kreşten para iadesini almasına hükmeden tüketici hakem heyeti kararını onadı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Habertürk’ten Esra Boğazlayan’ın haberine göre, B.A.’nın velisi, Covid-19 salgının sürecinde kapalı olduğu için oğlunun kreşe gidemediğini, bu nedenle de kreşin bakım hizmeti sözleşmesini yerine getirmediğini belirterek 5 bin 782 lira 64 kuruşunun geri ödenmesini istedi.

Reklam

Kayseri İl Hakem Heyeti, 9 Eylül’deki kararında valiyi haklı bularak iade kararı verdi. Bunun üzerine kreş, mahkemeye başvurdu.

Mahkeme ise kreşin ana yükümlülüğünün bakım hizmeti olduğu, uzaktan eğitim verilse dahi bunu yerine getirilmediğini kaydetti. Mahkeme, tüketici hakem heyetinin kararını onadı.

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayından itibaren okullarda yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

Reklam

Özel okul da iade etmişti

Yine Kayseri’de, geçen dönemki eğitim-öğretim yılında salgın nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y., 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmuştu.

Heyet de, velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar vermişti.

Velinin özel okuldan ücret iadesi talebi kabul edildi: 7 bin 579 lira geri ödenecek

SON HABERLER

CHP lideri: ‘Sarayın valisiyim’ diyorsan arabana AK Parti’nin bayrağını as

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu geçen haftaki pandemi toplantısına davet etmediğini söylediği Vali Ali Yerlikaya’yı sert bir dille eleştirdi: ‘Sen, ‘Arabamda Türk bayrağı var ama ben sarayın valisiyim’ diyorsan o zaman AK Parti’nin bayrağını takacaksın.”

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı: Tazminat alacak

Partisinin Meclis grup toplantılarındaki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, itiraz amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı ‘ifade özgürlüğü’ davasını kazandı. Karar bire karşı altı oyla alındı. Tek muhalif oy Türk yargıç Saadet Yüksel’den geldi.

İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 10 gün ücretsiz

Hastanede Covid-19 tedavisi süren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın (28 Ekim) saat 12:00’de hizmete girecek Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun daha önce ilk iki gün olarak açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...