Salgın nedeniyle ‘bakım hizmeti’ni yerine getirmeyen kreş ücreti iade edecek

Kayseri 1’inci Tüketici Mahkemesi, bir velinin özel kreşten para iadesini almasına hükmeden tüketici hakem heyeti kararını onadı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Habertürk’ten Esra Boğazlayan’ın haberine göre, B.A.’nın velisi, Covid-19 salgının sürecinde kapalı olduğu için oğlunun kreşe gidemediğini, bu nedenle de kreşin bakım hizmeti sözleşmesini yerine getirmediğini belirterek 5 bin 782 lira 64 kuruşunun geri ödenmesini istedi.

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Kayseri İl Hakem Heyeti, 9 Eylül’deki kararında valiyi haklı bularak iade kararı verdi. Bunun üzerine kreş, mahkemeye başvurdu.

Mahkeme ise kreşin ana yükümlülüğünün bakım hizmeti olduğu, uzaktan eğitim verilse dahi bunu yerine getirilmediğini kaydetti. Mahkeme, tüketici hakem heyetinin kararını onadı.

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayından itibaren okullarda yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

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Özel okul da iade etmişti

Yine Kayseri’de, geçen dönemki eğitim-öğretim yılında salgın nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y., 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmuştu.

Heyet de, velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar vermişti.