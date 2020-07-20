Salgın kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 bin kişi tutuklandı; ‘Bizi susturmak istiyorlar’ diyen muhalefet grev çağrısı yaptı

Afrika ülkesi Zimababve’de, marttan beri, ‘corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemlere uymadıkları’ gerekçesiyle 105 bin kişi tutuklandı.

Polis, 6 Temmuz’da, çalışma koşullarından şikayetçi oldukları için eylem yapan bir grup hemşireyi de tutuklamıştı. Fotoğraf: Reuters

Maske takmak ve benzeri kuralları ihlal edenlerin tutuklandıklarını duyuran polisin açıklamasında son iki günde cezaevine gönderilenlerin sayısının bine yaklaştığı belirtildi.

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1611 vakanın kayda geçtiği, 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği 14.5 milyon nüfuslu ülkede, iktidarı eleştirenler, tutuklamaların aktivist ve muhalifleri susturma amaçlı olduğunu savundu.

Haziranda enflasyonun yüzde 785 olarak açıklandığı Zimbabve’de, kısıtlamaların, sesini yükseltenleri hapse atmak için kullanıldığını öne süren muhalefet ve sivil toplum, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’nın istifa etmesi için 31 Temmuz’da ülke çapında grev çağrısı yaptı.

Analistlere göre yurtdışından ülkeye dönenlerin üç hafta süreyle karantinaya alındığı ülkedeki tecrit önlemleri siyasi ve ekonomik krizi büyüttü.