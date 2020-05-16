Salgın hastanesine tabela asıldı: ‘Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’

Corona virüsü salgını nedeniyle yapılan iki hastaneden birine tabela asıldı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da Yeşilköy ve Sancaktepe’deki iki araziye 8 Nisan’da 1000 odalık iki hastane yapılmaya başlanmıştı. Hastanelerin salgın sonrasında da sağlık turizmi için kullanılabileceği de açıklanmıştı.

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Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alana kurulan hastanenin büyük kısmı bitirilirken, girişine ‘Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi’ yazılı tabela yerleştirildi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü hastanenin bayram sonrasında açılması planlanıyor.