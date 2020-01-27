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Yaramazlara biraz batar!

Salgın hastalık görülen Çin’de Şanghay’daki iş yerleri 9 Şubat’a kadar kapalı

Yeni bir tip ‘corona’ virüs salgını nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de Şanghay kent yönetimi iş yerlerinin 9 Şubat’a kadar kapalı kalacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Kent yönetiminden bir yetkili, düzenlenen basın toplantısında yasağın sağlık hizmetleri ve elektrik-doğalgaz dağıtımı dışındaki kamu ve özel işletmeler için geçerli olduğunu ifade etti.

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Çin hükümeti ‘corona’ salgınının önlenmesi için Çin Yeni Yılı tatilin 2 Şubat’a kadar uzattığını açıklamıştı.

Virüs nedeniyle 2 bin 700’den fazla kişinin ise hastalandığı Çin’de Başbakan Li Keqiang salgının merkezindeki Wuhan kentini ziyaret ederek hükümetin salgın hastalık krizine ciddi karşılık vereceğini söylemişti.

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