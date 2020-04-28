Salgın gelecek yıl da sürerse Tokyo Olimpiyat Oyunları iptal edilebilir

Covid-19 salgını nedeniyle seneye ertelenen edilen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın, salgının gelecek yıl da tehdit oluşturması halinde bu sefer iptal edileceği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin 24 Mart’taki açıklamasıyla 2021’e ertelenmişti.

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Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiroo, basın toplantısındaki açıklamasında “Virüs başarılı şekilde kontrol altına alınırsa gelecek yaz oyunlarımızı düzenleriz” dedi.

Covid-19’un görünmez bir düşman olduğunu belirten Mori, “2021’de de virüsün etkisi devam ederse oyunlar 2022’ye ertelenir mi” sorusuna ise “Hayır, böyle bir durumda iptal edilir” yanıtını verdi.

Başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere çok sayıda spor organizasyonu salgın nedeniyle ertelenmişti.