Salgın evlenmelerine engel olmadı: Bağcılar’da 498 çift nikah masasına oturdu

Salgın, evlenmek isteyen çiftlere engel olmadı. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde ara vermeden nikah işlemlerine devam eden belediye tarafından Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan beri 498 çiftin nikahı kıyıldı.

Fotoğraf: DHA

‘Sosyal mesafe ayarı’ yapılan nikah salonunda, maske takılarak kıyılan nikahlar belediyenin sitesinden canlı yayınlandı. Az sayıda davetlinin katılmasına izin verildi. Damat ve gelin adayının dışında iki şahit ve iki tarafın da az sayıdaki birinci derece yakınının hazır bulunması şartıyla nikah kıyıldı. Günde ortalama altı-yedi çift dünya evine girdi.

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Bugün evlenen Kayhan Durmuş ve Gözde Uslu çifti (üstte) nikah tarihini iki kez ertelediklerini söyledi. Durmuş, “10 Nisan’da evlenecektik. Ertelemek zorunda kaldık. Bugüne kısmet oldu. Virüsün bitmediğini görünce hemen kıyalım dedik. Düğün ve balayı planımız da vardı ancak ikisini de iptal ettik” dedi.

Salgının nikahlarına engel olmadığını belirten Ömer Çiğdem ile Didem Altunel de “Nasibimizde böyle evlenmek varmış. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Nikahlarda erteleme yapmadık. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek sade bir şekilde nikahları kıyıyoruz. Evlilik cüzdanları dahil her tarafın dezenfekte edilmesine özen gösteriyoruz. Kısa süren nikahın ardından tokalaşmadan saadetler dileyip çiftlerimize hayırlı olsun diyoruz.”