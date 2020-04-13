Salgın emojileri de vurdu: 2021’de yenisi olmayacak

Covid-19 salgını, çoğu kişi için cep telefonlarındaki sohbetlerin vazgeçilmezi olan emojileri de vurdu. Yeni emoji tanıtımından ve standartlarından sorumlu kar amacı gütmeyen Unicode Consortium, 2021’de yeni emoji açıklanmayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre emojilere yenileri 2022’de eklenecek. Cep telefonu kullancılarının yeni emojilerle geç tanışacak olmasının nedeni her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan endüstri standardı ‘Unicode Standard’ın yeni versiyonunun salgın nedeniyle hazırlanamamış olması.

Reklam

Emojilerin temelini oluşturan standardın yeni versiyonu planlanandan altı ay sonra, Mart 2021 yerine Eylül 2021’de hazırlanacak. Bundan dolayı tasarımcıların yeni emoji geliştirmek için yeterli zamanı olmayacak.

Unicode Consortium’un başkanı Mark Davis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu şartlar altında bize katkı sağlayanlarla ortak karar aldık ve en doğrusunun yeni emoji açıklama tarihini ertelemek olduğu kanaatına vardık.”

Bu gecikme, 2020 için önceden açıklanan, 117 yeni emojinin kullanıma girmesinin önünde engel oluşturmayacak.