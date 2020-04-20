Salgın boyunca iyi bir uyku çekmek için uyulması gereken beş kural

Uzmanlar, Covid-19’la mücadelede bağışıklık sisteminin ve iyi bir uykunun önemine dikkat çekiyor. Ancak, kaygı, korku ve belirsizliğin hakim olduğu, ağırlıklı olarak evde kalınan bu günlerde çoğu kişi uyku düzeninin bozulduğundan yakınıyor. Kimi yüzlerce koyun sayıyor yine de uyuyamıyor; kimi uyusa da sık sık uyanıyor.

BBC, Loughborough Üniversitesi’nde öğretim üyesi psikolog Prof. Kevin Morgan’a iyi bir uyku çekmek için neler yapılabileceğini sordu. İşte Morgan’ın beş önerisi…

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Fotoğraf: www.athleticcourage.com

Normalde kalktığınız saatte uyanın

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bu süreçte rutinin bozulması doğal. Ancak rutin, iyi bir uykunun anahtarıdır. O nedenle, günlük hayatınız değişse de uyku rutininizi bozmamaya çalışın. Her zaman uyandığınız saatte uyanıp normal bir saatte uyumaya çalışın. Ve, gün içinde kısa süreli kestirenler.. uykusuzluğunuzu yatağa gitme zamanına saklayın ki gece rahat uyuyun.

Gün ışığı görmeye özen gösterin

Eskisi kadar uzun süre dışarıda olamıyoruz, gün ışığı göremiyoruz. Bu, uyku açısından olumsuz bir durum. Kaliteli bir uykuda önemli role sahip melatonin hormonu için gözlerimizin gün ışığına maruz kalması gerek. Bütün gün içeride olmak gün ışığından mahrum kalmak anlamına gelir ve melatonin seviyesi düşer. Bu nedenle günlük egzersizinizi imkanlar dahilinde dışarıda yapın. Balkon ya da bahçede de olur. Gün ışığı görecek şekilde yaparsanız faydası olur. Her gün aynı saatte yapmaya özen gösterin.

Endişelerinizi yatağa götürmeyin

Böyle bir süreçte kaygılı, stresli olmak çok doğal. Ancak, endişelerinizi yatağa götürmemeye çalışın. Gerekirse meditasyon yapın, stres atmanın başka yollarını deneyin. Kendinize, “Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Başka yapabileceğim bir şey yok” diye telkin edin ve sakinleşerek yatağa gidin. Akşam çekeceğiniz iyi bir uyku ertesi günkü ruh halinizi olumlu etkileyecektir.

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Yatak odanızda çalışmayın; mecbursanız yatağın görüntüsünü değiştirin

Birçok kişi gibi evden çalışıyorsanız yatak odanızla çalıştığınız alanı ayırmaya özen gösterin. Orada çalışmayın, gece uyumak dışında yatağınıza gitmeyin, uzanmayın, üzerine oturmayın. Eğer evde yatak odasında çalışmaktan başka şansınız yoksa o zaman yatağın görünümünü değiştirmek iyi bir fikir olabilir. Mesela gündüz çalışırken üzerine farklı bir örtü koyun. Yatacağınız zaman onu kaldırdığınızda her zaman uyumaya gittiğiniz zaman karşılaştığınız manzara olur karşınızda ve bu işe yarar!

Alkol tüketimine dikkat!

Evdesiniz, vaktiniz var, bunalıyorsunuz diye içki içmeyin; içecekseniz her zaman içtiğiniz kadar için. Alkol çabuk uykuya dalmanıza neden olur ancak uzun süreli değil. Uzun vadede uyku kalitenizi düşürür.