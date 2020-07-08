Salgın bisiklete ilgiyi artırdı: ’35 yılın en yüksek satışını iki ayda yaptım’

Covid-19 salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bisiklet kullanımı artırdı. Unkapanındaki Bisikşetçiler Çarşısı esnafı “Pandemi döneminde iki ayda yaptığımız satışları daha önce hiç görmemiştik” diyor.

Fotoğraf: izmir.bel.tr (Arşiv)

Corona virüsü sonrası dünyada günlük hayatta birçok şey değişti. Bunlardan biri de insanların ulaşım şekilleri oldu. Bisiklet bir karne hediyesi olmaktan çıktı, ulaşım aracına dönüştü.

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Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre piyasada bisiklet bulmak zorlaştı. Fiyatlar da yükselişe geçti. Bisiklet piyasasının merkezi haline gelen Unkapanı’ndaki Bisikletçiler Çarşısı’ndan 35 yıldır esnaflık ve ünlü markaların bayiliğini yapan Doğan Kılıç artan ilgiyi şöyle anlattı: “Esnaflık tarihimin en yüksek satışını bu iki ayda yaptım. Bizim yıllardır en yoğun günlerimiz karne zamanları olurdu. Ama bu salgın başladıktan sonra büyük bir hareketlilik yaşamaya başladık. Tarif etmek zor ama dükkanların önüne park eden arabalar burada yolu kapatıyordu. Geçen haftaya kadar dükkanda adım atacak yer yoktu.”

Yine çarşıda yıllardır esnaflık yapan ve ilk defa piyasada bisiklet bulmakta güçlük çektiklerini aktaran Caner Doğan da “Ailem 25 yıldır bu çarşıda. Daha önce bunun bir benzerini yaşamadık. En fazla satış yaptığımız zamanın da dört kat fazlasını yaptık” dedi.

Bisiklet fiyatlarında ise model ve markalara göre değişen oranlarda, yüzde 20 ila 80 artış var. Çocuk bisikletlerinde fiyatlar 400-800 lira aralığında satılıyor. Yetişkin bisikletlerinde fiyat 4 bin liraya kadar çıkıyor. Ekstra özelliklere sahip bisikletlerde ise fiyatlar 50 bin lirayı buluyor.