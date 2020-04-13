Salgın, acil serviste çalışan doktoru kızından ayırdı: Bulaşma riski göz önüne alınarak velayet eski eşine verildi

ABD’nin Miami kentinde, acil serviste çalışan ve Covid-19 hastalarını tedavi eden bir doktor, ‘virüsü bulaştırma riski yüksek olduğu gerekçesiyle’ dört yaşındaki kızının veyaletini geçici olarak kaybetti.

Fotoğraf: CNN International

Geçen hafta, hakimin virüs bulaşma riski olduğu için velayeti geçici olarak iki yıl önce boşandığı eski eşine verdiğini söyleyen Theresa Greene, CNN International’a demecinde temyize gideceğini belirtti: “Eski eşim velayet için başvudu ve kazandı. Adil bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çocuğum ve yemin ederek yaptığım mesleğim arasında seçim yapmamı istiyorlar.”

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Ekip arkadaşlarını ve hastalarını bırakamayacağını söyleyen Greene, boşanmış bir kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığını ifade ederek, “Evli olsaydım yine aynı işi yapıp akşam evime, çocuğumun yanına gidecektim” dedi.

Koruyucu ekipman kullandığını, virüsün bulaşma riskini minimuma indirmek için tüm önlemleri aldığını vurgulayan Greene, “Zaten ben işteyken babasının yanında oluyordu” diyerek kızının o üzüldüğü için üzüldüğünü anlattı.

Greene’in eski eşi Eri Greene’in avukatı Paul Leinoff ise şunları söyledi: “Ben ve müvekkilim doktor Greene’in işine büyük saygı duyuyoruz. Tüm sağlık çalışanları gibi onun da işine bağlılığını anlıyoruz. Ama hakim bu kararı, bir çocuğun sağlığı ve güvenliği için en doğrusu olduğu için aldı.”