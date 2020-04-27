Salep bitkisi toplayan iki kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası

Elazığ’da, salep bitkisi toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan iki kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır’dan kente giden B.K. ve A.S.’nin Alakaya ilçesinde salep bitkisi toplayacağı bilgisine ulaştı ve ikiliyi suçüstü yakaladı.

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Toplanan 2 kilogram salep soğanına el konulan ikiliye, Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’nce, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 147 bin 494 TL, corona virüsü tedbirlerini ihlal ederek, şehirler arası seyahat yaptıkları için de 3 bin 150’şer TL olmak üzere 153 bin 794 lira para cezası uygulandı.