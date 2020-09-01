Saldırıya uğrayan TİP’li Atay: Asla geri adım atmayacağız

İstanbul’da saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, “Asla geri adım atmayacağız” dedi.

Fotoğraf: Diken

Atay, Kadıköy ilçesinde önceki akşam beş kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganların Atay’a “Vatan hainleri” diye bağırdığı belirtilmişti.

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TİP’li Atay, bugün Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda parrtisinin genel başkanı Erkan Baş, HDP milletvekilleri Oya Ersoy ve Musa Piroğlu, CHP milletvekili Ali Şeker ve bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık ile basın açıklaması yaptı.

Atay’ın açıklaması şöyle:

‘Yapabilecekleri karanlıkta saldırmak’

“Bu aslında bildiğimiz bir şeyin bir kez daha altını çiziyor. Biz güçlüyüz. Bu tür saldırılar karşısında asla geri adım atmayacağımızı tekrar tekrar söylememize gerek yok. İktidara yakın olan bütün gruplar şu halimizden utanacağımızı zannediyor ama bu bizim için gurur verici bir şey. Çünkü bu ülkede yaşayan herhangi bir devrimci için yapabilecekleri tek şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişiyle saldırmak olabilir. Ama gördüğünüz gibi yine sağlam çıkıyoruz.”

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‘Süleyman Soylu kullanışlı bir aparattır’

“Süleyman Soylu bir bakan değildir. Süleyman Soylu, 18 yılda AKP rejiminin burada yerleştirdiği mafyatik sistemin bir çete lideridir. Kullanışlı bir aparattır. Kürtlere, sosyalistlere, Alevilere; bu ülkede soldan bakan, demokratça düşünen ya da bu ülkenin sorunlarına karşı bir şey yapmak isteyen herkesi tasfiye etmek için elindeki gücü kullanmaya ve bunu zulme çevirmeye çalışan kullanışlı bir aparattır sadece.”

‘Tecavüz toplumunda yaşıyoruz’

“Bu yarattıkları sistemin tezahürü olarak gerçekten bir tecavüz toplumunda yaşamaya başladığımız gün gibi aşikardır ve son haftalarda dikkat çekmeye çalıştığımız budur. Üzerindeki üniformalara, arkalarındaki patronlarına ya da üstlerindeki bakanlara güvenerek kendilerine hiçbir şey olmayacağının garantisiyle bu ülkenin kadınlarına neler yapabileceklerini gördüğümüz insanlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek, o sesi yükseltmek, bunun hesabını sorabilmek için mücadeleye devam adına sorduğumuz şeylerin sonucu budur ama bu bizi asla yıldırmaz, geri adım attırmaz.”

‘Karanlık günleri geride bırakacağız’

“Bugün taraflar çok net. Biz İ.E.’lerin tarafıyız. Süleyman Soylu ise Musa Orhan’ların tarafı. Bence bu, bu hayatta yaşadığımız ve nefes aldığımız her saniye bizim kendimizle gurur duymamız için çok ama çok yeterli bir sebep. Biliyorum ki Süleyman Soylu gidecek, Süleyman Soylu’lar gidecek. Biz bu rejimi, bu iktidarı da bu yaşadığımız karanlık günleri de geride bırakacağız. Bu örnekleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğramasını, Ahmet Türk’ün saldırıya uğramasını, dün benim saldırıya uğramamı bir gün bir anı olarak ve bizim için doğru yaptığımıza dair bir anı olarak hatırlayacağız. Yanlış yapmadığımızı biliyoruz, yaptığımız doğruların bu iktidarı ne kadar rahatsız ettiğiniz farkındayız. Ama rahatsız etmeye de devam edeceğiz. Dün sorduğumuz gibi ‘Nerede kalmıştık’ diyoruz ve devam ediyoruz.”

‘Biz onların bildiği siyasetçilerden değiliz’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da şunları söyledi:

“Buradan iktidar sahiplerine sesleniyoruz: Biz sizi çok gördük. Biz bu tarz saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz. 1920’den başlatalım, daha yakına gelelim… 1965’te TİP’in parlamento pratiğine bakın. Ey Süleyman Soylu! Senin ağababan Mehmet Ağar’ları tanıyoruz. Yargısız infazlarını, gözaltında kayıplarını yaşadık. Hiçbirisi bir adım geri gitmemize neden olmadı. Aksine kararlılığımızı, inancımızı büyütüyorlar. Canlarını acıtıyoruz, canlarını acıtacağız. Biz onların bildiği siyasetçilerden değiliz. Biz devrimciyiz.”

‘Süleyman Soylu bugün daha fazla korksun’

“İnandığımız davadan, halkın bize verdiği görevden yarım adım bile geri atmayacağız. Tam tersi bugün daha fazla üstüne geleceğiz. Süleyman Soylu bugün bizden daha fazla korksun. Biz siyaseti onlar gibi yapmıyoruz. Siyaset bizim için kişisel ikbal meselesi değil. Halkın kavgasının hasbelkader sözcülüğünü, temsilciliğini omuzlarına yüklenmiş insanlar olarak bu siyaset alanında mücadele ediyoruz. Bu nedenle ne yaparlarsa yapsınlar. Açık söylüyoruz… Elinizden geleni ardınıza koymayın! Sizden korkan sizden beter olsun. Ne yapabilirsiniz ki? Siz vurdunuz da biz ölmedik mi! Elinizden gelen her şeyi yapın. Biz daha fazla bileniyoruz, daha fazla kararlı hale geliyoruz ve bu iktidarı yıkmak konusunda son derece eminiz. Biz bu işi başaracağız.”

‘Piyon fedasıyla olmaz bu iş’

“Dün kendinizi en güçlü hissettiğiniz anda bize hissettirdiğiniz şey şudur: Biz sizi o iktidar koltuğundan indireceğiz. Onlar siyaseti böyle satranç oyunu gibi görüyorlar ya, dün Barış’a dönük saldırıya büyük bir halk tepkisi ortaya çıkınca akşam saatlerinde bir açıklama yaptılar. İşte o piyonu feda ettiler. Piyon fedasıyla kurtulamazsınız. Önce keli, pardon fili, sonra şahı, oradan indireceğiz. Piyon fedasıyla falan olmaz bu iş.”

Ne olmuştu?

Atay, geçen gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla Twitter’da yaşadığı atışmayla gündeme gelmişti.

Atay, intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İ.E.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla bir hafta tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, Soylu’ya hitaben “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti.

Soylu ise Atay’ın tweetine, “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur… Tuma’nın kollayıcısı Dikkat yakalanma…” diye yanıt vermişti.