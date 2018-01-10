Saldırıya uğrayan Naki: Alman polisine Paylan’ın ‘suikast listesi’ni hatırlattım

Almanya’da silahlı saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, polise verdiği ifadeyle ilgili, “Avrupa’daki muhaliflere yönelik suikast listesini polise hatırlattım. İfademde, HDP vekili Garo Paylan’ın iddiası ile bana yönelik saldırı arasında olası bir bağlantı olabileceğini belirttim” diye konuştu.

Naki, Türk basınında ‘terör ve şiddet çağrısı’ yapan biri gibi yansıtıldığını ve ‘bir kez daha hedef haline getirildiğini’ ifade etti.

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Geçtiğimiz pazar gecesi Almanya’da Aachen kenti otobanında seyir halinde bulunan Naki’nin de içinde bulunduğu araca, plakasız, camlarına siyah film çekilmiş bir araçtan ateş edilmişti. Polis soruşturma başlatmıştı.

Futbolcunun avukatı Soran Haldi Mızrak, soruşturmanın ‘ırkçı, Türkçü’ çeteler üzerinde yoğunlaştığını söylemişti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşanan saldırıyla ilgili Aachen savcılığının, ‘cinayet teşebbüsü’ iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Paylan’ın ‘suikast listesi’ iddası

DW Türkçe’den Gezal Acer’e konuşan Naki, saldırıdan sonraki süreci şöyle anlattı: “Yaklaşık iki üç saat ifade verdim. Ailem ve arkadaşlarım beni emniyetten alarak, güvenliğim için iyi olacağından Köln’e götürdüler. Polise Köln’de bir otelde kaldığım bilgisini verdim. Ardından Aachen’daki cinayet komisyonu ekipleri gelip beni aldı ve dokuz saat ifade verdim. Bittiğinde babam beni aldı. Ancak cep telefonuma el koyuldu. Otomobilim de hala Aachen’da.”

Naki’nin babası, kardeşi ve birkaç arkadaşı da polise ifade verdi.

Bu konuda herhangi bir gerekçe sunulmadığını belirten Amedsporlu futbolcu, “Telefonumu hangi gerekçeyle geri vermediklerini bilmiyorum. Babamın hangi gerekçeyle ifade verdiğini de anlayamıyorum. Babam, Düren emniyetine beni olaydan sonra görmek için gelmişti. Göz yaşları içindeydi, ben de onu teselli ettim” diye konuştu.

‘Bir kez daha hedef haline geldim’

Alman polisi tarafından kendisine ‘Türkiye’de hangi siyasi partiye oy verdiği’ ve ‘PKK’ya bir yakınlığı olup olmadığına’ dair sorular yöneltildiğini kaydeden Naki, ifadesinde kendisine düzenlenen silahlı saldırıda MIT’in de rolü olabileceğini söylediğine dair soruya şu yanıtı verdi: “Ben, milliyetçi Türklerin ya da böylesi çetelerin bu saldırının arkasında olabileceğini ve bunun dışında bir şüpheli söyleyemeyeceğimi belirttim. Ayrıca birkaç hafta önce HDP Milletvekili Garo Paylan’ın Meclis’teki basın açıklamasında iddia ettiği, Avrupa’daki muhaliflere yönelik suikast listesini polise hatırlattım. İfademde, Paylan’ın iddiası ile bana yönelik saldırı arasında olası bir bağlantı olabileceğini belirttim. Belirttiğim gibi sadece kendi şüphelerimi dile getirebilirim, daha fazlasını söyleyemem.”

Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini belirten Naki, “Türk basınında da şu an bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Bir kez daha hedef haline geldim ve Türkiye’deki insanlar nasıl tepki verecek bilemiyorum. Birkaç hafta içinde durumun nasıl olacağına bakmak gerekiyor” dedi.