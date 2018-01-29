Saldırıya uğrayan kadını kurtarmak isteyen futbolcu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul’da kadını döven erkeği engellemek isteyen futbolcu Yunus Emre İzol, aynı saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yedikule İmrahor Caddesi’nde geçen günlerde saat 23.00 sıralarında Yedikulesporlu İzol ve iki arkadaşı, taksiye binmeye çalışan Moldova uyruklu E.D.’yi döven 38 yaşındaki Ayhan A.’yı durdurmak istedi.

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Ayhan A. ile üç arkadaş arasında kavga çıktı. Ayhan A., futbolcuyu kalbinden iki kez bıçaklayarak öldürdü. Diğer iki kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye götürüldü, saldırgan gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyette kasten yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay nasıl gelişti?

Polisin araştırmasına göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ayhan A. caddedeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında duran E.D.’yle telefonunu çaldığını söyleyerek tartıştı. E.D. suçlamayı reddederek taksiye binmeye çalıştı.

Ayhan A., E.D.’yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.’ya “Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dedi. Ayhan A. kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.