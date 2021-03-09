Saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin’in parmakları kırıldı

İstanbul’da saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin, parmağının kırıldığını dile getirdi.

Fotoğraf: DHA

Gültekin, dün akşam Bakırköy ilçesinde Halk TV’deki ‘İki Yorum’ isimli programına giderken kalabalık grubun saldırısına uğramış, ardından şikayetçi olmuştu.

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Saldırının, Gültekin’in MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i eleştirmesi sonrası, aynı partinin genel başkan yardımcısı tarafından hedef gösterilmesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gültekin, ‘geçmiş olsun’ mesajı gönderenlere teşekkürlerini iletti.

Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış onun dışında çok şükür iyim. Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım 🙂 — Levent Gültekin (@acikcenk) March 9, 2021

Diken yazarı, şunları kaydetti: “Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış, onun dışında çok şükür iyiyim. Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım.”