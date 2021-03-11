Saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin’e 3 bin 338 imzayla destek

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binası önünde saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin’e destek amaçlı kampanyayı 3 bin 338 kişi imzaladı.

Gültekin, Halk TV’deki ‘İki Yorum’ isimli programına giderken bir grubun saldırısına uğramış, ardından şikayetçi olmuştu.

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Saldırının, Gültekin’in MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i eleştirmesi sonrası, aynı partinin genel başkan yardımcısı tarafından hedef gösterilmesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

“Yurttaşlar olarak, vicdanlara hitap eden sesini susturmak için yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz” ifadelerinin yer aldığı imza metninde şunlar aktarıldı: “Her zaman barıştan, demokrasiden, özgürlükten, eşitlik, hak ve adaletten yana olan; bu uğurda özveri ve cesaretle mücadele eden gazeteci-yazar Levent Gültekin’in dostu, arkadaşı, meslektaşı, takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu tehditlerin gerçekleri örtmeye yöneldiğini, ona kaldırılan ellerin demokrasiye, barışa, huzura kaldırıldığını biliyoruz. Ülkeyi yönetenlere; bu saldırıyı ve bir süredir görülen benzer saldırıları azmettirenlere ve gerçekleştirenlere dur demenin zamanının çoktan geldiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

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Adil ve özgür bir toplumda sulh sükûn içinde yaşamayı hak eden insanları kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, çatışmaya, kavgaya, kana, ölüme alıştırmayın.

Sizler sokakları çetelere teslim etmek, özgürlüklerimizi yok etmek, halkı sindirmek için değil bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi barış, güven, huzur içinde yaşatmak için o mevkilerdesiniz”