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Yaramazlara biraz batar!

Saldırıya uğrayan CNN Türk muhabiri: Yalan haber yapmadım

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Sınır hattında ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı takip ederken kameramanıyla birlikte saldırıya uğrayan CNN Türk muhabiri Kenan Şener, yalan haber yapmadığını söyledi.

Şener ve kameramanı, Kilis’in Gülbaba ilçesinde, halkın kaçtığı yönünde bir haber yaptıkları iddiasıyla saldırıya uğramış, ölümle tehdit edilmişti.

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CNN Türk muhabiri, Twitter hesabından iddiaların hedefindeki videosunu paylaşarak köylülerin kaçtığı yönünde bir ifadesi olmadığını kaydetti.

Şener videoda ‘kaçışmak’ ifadesinden iki saat sonra yaptığı yayında köylünün askere güvendiğini ve bölgede olduğuna vurgu yapıyor.

Sınırda harekatı takip eden CNN Türk ekibine hem saldırı hem ölüm tehdidi


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