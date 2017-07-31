Saldırıya uğrayan Büyükerşen’i arayan Erdoğan ‘çeteleşme’ye dair rapor istedi

Saldırıya uğrayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i arayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehirdeki ‘çeteleşme’ye işaret eden Büyükerşen’den rapor istedi.

Büyükerşen, Yenibağlar mahallesinde bir kafenin önündeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıkmıştı.

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Tartışma sırasında daha önceden sabıkası da bulunduğu öğrenilen emekli polis Mahfuz Banlı ve beraberindekiler başkana yumruk atmış, sonra da silah çekmişti.

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan Banlı ve üç kişi, bir kurusıkı tabancayla yakalanmıştı.

Büyükerşen saldırıyı “Mafya bozuntuları ranttan yararlanmak istiyor” sözleriyle değerlendirmişti.

Rapor talebi

Belediyenin basın biriminden yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Büyükerşen’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Başkan Büyükerşen’den konu ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Büyükerşen, Sayın Cumhurbaşkanı’na şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında detaylı bilgi arz etti. Büyükerşen konunun sadece Eskişehir ile sınırlı tutulmaması gerektiğini, şehirlerde gerek hükümet, gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla oluşan rantların, kamu yararı yerine, yasal boşlukları fırsat bilen ve adı kanun dışı çeşitli işlerle anılan grupların eline geçtiğini, bu durumun da şehirlerde başta huzur ve güvenlik olmak üzere ciddi sorunlara yol açtığını aktardı. Sayın Cumhurbaşkanı, Büyükerşen’den bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi.”