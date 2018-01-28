Saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki kararını verdi: Türkiye’ye dönmüyor

Amedspor’un futbolcusu Deniz Naki, Almanya’da uğradığı silahlı saldırı sonrası Türkiye’ye dönmeme kararı aldı.

Deniz Naki, 2015’te Sur, Şırnak, Cizre ve Nusaybin’de operasyonlar sürerken yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘terör propagandası’ suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir süredir Almanya’da bulunan Deniz Naki, 7 Ocak’ta aracı ile seyir halindeyken saldırıya uğramıştı.

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Naki’nin avukatı Stephan Kuhn, Der Spiegel dergisine Deniz Naki’nin Amedspor ile sözleşmesini bitireceğini ve Almanya’da kalacağını açıkladı. Avukat Kuhn, Deniz Naki’nin kararı alırken ailesi ve yakınlarına danıştığını da belirtti.

Amedspor’da forma giymeden önce Almanya’nın FC St. Pauli ve SC Paderborn takımlarında da oynayan Naki, Türkiye’de hedef haline getirildiğini söylüyordu.