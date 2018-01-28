Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki kararını verdi: Türkiye’ye dönmüyor

Share72
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 72

Amedspor’un futbolcusu Deniz Naki, Almanya’da uğradığı silahlı saldırı sonrası Türkiye’ye dönmeme kararı aldı.

Deniz Naki, 2015’te Sur, Şırnak, Cizre ve Nusaybin’de operasyonlar sürerken yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘terör propagandası’ suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir süredir Almanya’da bulunan Deniz Naki, 7 Ocak’ta aracı ile seyir halindeyken saldırıya uğramıştı.

Reklam

Naki’nin avukatı Stephan Kuhn, Der Spiegel dergisine Deniz Naki’nin Amedspor ile sözleşmesini bitireceğini ve Almanya’da kalacağını açıkladı. Avukat Kuhn, Deniz Naki’nin kararı alırken ailesi ve yakınlarına danıştığını da belirtti.

Amedspor’da forma giymeden önce Almanya’nın FC St. Pauli ve SC Paderborn takımlarında da oynayan Naki, Türkiye’de hedef haline getirildiğini söylüyordu.

Amedsporlu Deniz Naki: Saldırı eleştirilerimi engelleyemez

Silahlı saldırıya uğrayan Deniz Naki’nin avukatı: ‘Irkçı’ çetelerden şüpheleniyoruz

Beraat kararı bozulmuştu: Amedsporlu Naki’ye bir buçuk yıl hapis cezası

Amedsporlu Deniz Naki ‘terör örgütü propagandası’ndan yeniden yargılanacak

‘Terör propagandası’ndan hapsi istenen Amedsporlu Deniz Naki beraat etti

Galibiyeti Sur halkına adayan Amedsporlu Deniz Naki’ye soruşturma

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki’den Sur’a imzalı forma desteği

Amedsporlu Deniz Naki: Barış demek teröristlikse en büyük teröristim!


Share72
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 72

SON HABERLER

Bakan Soylu’dan TTB hakkında suç duyurusu: Bu işin peşini bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek Afrin operasyonuna karşı çıkan Türk Tabipler Birliği (TBB) hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. TTB, önceki önceki gün yayınladığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklamasında Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise açıklama üzerine konuşmuş, TTB’yi hedefe […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...