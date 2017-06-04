Saldırının yeni hedefi Londra: Yedi kişi yaşamını yitirdi, en az 30 yaralı

Geçtiğimiz günlerde Manchester saldırısıyla sarsılan İngiltere’de saldırının yeni hedefi Londra oldu.

Akşam 22.00 sularında kent merkezindeki London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market’ta gerçekleşen saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren üç kişi olduğu ve vurularak öldürüldüğü belirtilirken kimlikleri henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Theresa May, polisin olayı ‘potansiyel terör saldırısı’ olarak ele aldığını söylerken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise olayı doğrudan ‘terör saldırısı’ diye niteledi.

Önceki hafta Manchester’da gerçekleştirilen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkedeki tehdit seviyesi en üst basamaya çıkarılmış anck geçen hafta eski düzeye getirilmişti.