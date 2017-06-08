Saldırının öncesinde: Kokpite sokulmayan Arda Turan, THY genel müdürünü aramış

Futbolcu Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye uçakta saldırmadan kısa bir süre önce kokpite girmeye çalıştığı, ancak pilotların ve Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü İlker Aycı’nın engel olduğu ortaya çıktı.

Arda Turan, futbol milli takımını taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı.

Para cezasının ardından talimat

Cumhuriyet’ten Sami Gürel’in haberine göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) özel seferiyle Üsküp’ten İtalya’nın Trieste kentine hareket eden milli takım kafilesinde yer alan Turan, uçağa binerken kokpite girmek istedi.

Pilotların olumsuz cevabı karşısında ısrar eden Turan THY Genel Müdürü İlker Aycı’yı arayarak ricada bulundu. Ancak Aycı da bu isteği yerine getiremeyeceklerini söyledi.

Daha önce Milli Takım’ın Lüksemburg’la oynadığı maçın ardından kokpite girerek anons yapan Arda yüzünden yüklü miktarda para cezasına çarptırılan pilotlara verilen kesin talimat sonrası, kabine kimsenin alınmadığı yıldız oyuncuya söylendi.

Haberde Turan’ın bu gelişme üzerine sinirli bir biçimde koltuğuna ilerlediği belirtildi.