Saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına gelen Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

Suriye’deki binlerce sivil, rejim saldırıları nedeniyle İdlib’in güney kırsalından kuzeyde Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geliyor. Gelenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Rusya’nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor. İdlib’in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Medya Sorumlusu Selim Tosun, bölgeye giden aileler içinde acil olarak 20 bin yardım paketi hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Tosun, şimdiye kadar 100 bin kişinin kuzey bölgelerine doğru göç ettiğinin de altını çizerek, paketlerde ekmek, kahvaltılık, bisküvi ve çeşitli gıda olduğunu söyledi.