‘Saldırı tehdidi’: Hollanda’daki ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’ iptal

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed peygamber karikatürü yarışması’nı iptal ettiğini açıkladı.

Daha önce Muhammed peygamberin karikatürlerinin yayınlanması sonrası Müslümanların tepkileri ve bazı hakaret içeren karikatürleri yayınlayan Fransa’daki Charlie Hebdo’ya yönelik IŞID’in düzenlediği saldırıya hatırlayan hükümet, bu yarışmanın başta yurt dışında yaşayan Hollandalılar olmak üzere, ülkenin güvenliğine yönelik tehdide yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

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PVV lideri Wilders, iki ay önce Muhammed peygamber konulu bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı. Yarışma ve serginin, güvenlik gerekçesiyle parlamentoda yapılacağı belirtilmişti. Hollanda Parlamentosu’nda temsil edilen siyasi partilerin, yılda bir gün meclis binasında etkinlik düzenleme hakkı bulunuyor.

Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü, karikatür yarışmasının herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmadığını açıklamıştı.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Wilders, İslam ülkelerinin sert tepkisi sonrası karikatür yarışmasını ‘masum insanlara yönelik şiddet tehdidi’ nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Yarışmaya yoğun tepki gösterilen Pakistan’ın ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders’in başına ödül koyduğunu açıklamış, ülkede geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Wilders, yaptığı yazılı açıklamada “Bu olay İslam’ın doğasındaki hoşgörüsüzlükle ilgili söylediklerimi de kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Wilders’ın açıklaması sonrası bir krizden dönüldüğüne dikkat çekerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yarışma, Afganistan’daki Taliban örgütünü de harekete geçirmişti.

Perşembe günü Taliban, misilleme olarak Afgan Ordusu’nu Nato liderliğindeki Kararlı Destek Misyonu’na bağlı Hollandalı güçlere saldırı düzenlemeye çağırmıştı.