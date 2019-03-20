Saldırı kurbanları için ağlayan Yeni Zelanda’da cenazeler defnediliyor

Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırılarda ölen 50 kişinin yasını tutan Yeni Zelanda’da cenazeler defnedilmeye başlandı. Suriye’den kaçıp bu ülkeye yerleşen baba-oğulun cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Fotoğraf: Reuters

El Nur Camii’nde ölen 14 yaşındaki Hamza Mustafa ve babası 44 yaşındaki Halit Mustafa için düzenlenen törene ikilinin yakınlarının yanı sıra aileye destek olmak isteyen çok sayıda kişi katıldı. Saldırıda yaralanan, Hamza Mustafa’nın 13 yaşındaki erkek kardeşi Zahit Mustafa törene kolunda bandaj ve tekerlekli sandalyeyle geldi. Baba-oğul Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki bir mezarlıkta defnedildi.

Reklam

Hamza Mustafa’nın cenazeye katılan öğretmenlerinden biri onun iyi huylu ve çok çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Kardeşi Zahit Mustafa ise “Ben sizin tabutlarınızın önünde durmamalıydım. Yanınızda yatıyor olmalıydım” sözleriyle kaybettiği ağabeyi ve babasına seslendi.

Polisten yapılan açıklamada, kimlik tespit işlemleri tamamlanan 21 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği ve gün sonuna kadar tüm cenazelerin teslim edileceği vurgulandı.